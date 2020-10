വാഷിങ്ടണ്‍: യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി സ്റ്റീഫന്‍ ബീഗന്‍ അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശിക്കും. ഇന്ത്യ-യുഎസ് ഫോറത്തില്‍ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒക്ടബോര്‍ 12 മുതല്‍ 14 വരെ സ്റ്റീഫന്‍ ബീഗന്‍ നടത്തുന്ന ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനം ചൈനയ്ക്കുള്ള നയതന്ത്ര മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷം അഞ്ച് മാസത്തോളമായി നിലനില്‍ക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ സന്ദര്‍ശനം പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. ഈ മാസം അവസാനം നടക്കുന്ന ഇന്‍ഡോ-യുഎസ് 2+2 മന്ത്രിതല യോഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള അജണ്ടകളും സ്റ്റീഫന്‍ ബീഗന്റെ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാകും.

ഇന്‍ഡോ-യുഎസ് 2+2 മന്ത്രിതല യോഗം ഒക്ടോബര്‍ 26,27 തിയതികളില്‍ നടക്കാനാണ് സാധ്യതയെങ്കിലും കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങള്‍കൂടി പരിഗണിച്ചാകും അന്തിമ തീരുമാനം. ഒക്ടോബര്‍ ആറിന് യുഎസ് സ്‌റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക് പോംപിയോയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കറും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം സ്റ്റീഫന്‍ ബീഗന്‍ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനമാണ് ബംഗ്ലാദേശില്‍.

Content Highlights: US Deputy Secretary of State Stephen Biegun to visit India