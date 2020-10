ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 മരുന്നുകളും ചികിത്സകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം (ഐ.പി.ആർ- ഇന്റലക്ച്വല്‍ പ്രോപ്പര്‍ട്ടി റൈറ്റ്‌സ്) താല്ക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ലോക വ്യാപാര സംഘടനയ്ക്ക് മുന്നില്‍ വെച്ച നിര്‍ദേശത്തെ യുഎസ് ഉള്‍പ്പടെയുളള രാജ്യങ്ങള്‍ പിന്തുണച്ചില്ല.

യു.എസ്., യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍,യു.കെ., സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്, ബ്രസീല്‍ എന്നിവര്‍ നിര്‍ദേശത്തെ എതിര്‍ത്തപ്പോള്‍ ചൈന, പാകിസ്താന്‍, തായ്‌ലന്‍ഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ, തുര്‍ക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ നിര്‍ദേശത്തെ പിന്തുണച്ചു. നിര്‍ദേശം ഇപ്പോഴും ലോക വ്യാപാര സംഘടനയ്ക്ക് മുന്നില്‍ തന്നെയാണ്. നിര്‍ദേശത്തെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് വാക്‌സിനുകള്‍, ചികിത്സകള്‍, പരിശോധനകള്‍ എന്നിവ മിതമായ നിരക്കില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇവയുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശ നിയമം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി ഡബ്ലിയുടിഒയ്ക്ക് മുന്നില്‍ ഇന്ത്യയും ദക്ഷണിണാഫ്രിക്കയും വെച്ച നിര്‍ദേശത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഇന്ത്യയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും എത്രയും വേഗത്തില്‍ ജനറല്‍ കൗണ്‍സിലിന് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചുവെങ്കിലും വികസിത രാജ്യങ്ങള്‍ അതിന്റെ സാംഗത്യത്തെയും പ്രയോജനത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

കോവിഡ് 19 നെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് അവശ്യമായ മെഡിക്കല്‍ ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യത, പേറ്റന്റുകള്‍, ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഡിസൈനുകള്‍, കോപ്പിറൈറ്റ് മുതലായവയുടെ പേരില്‍ ലഭ്യമാകുന്നത് വൈകാതിരിക്കാന്‍ എല്ലാ ഡബ്ലിയുടിഒ അംഗങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

പുതിയ രോഗനിര്‍ണയ രീതിയോ ചികിത്സാരീതിയോ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിനോ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോള്‍ അതെങ്ങനെ വേഗത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു.

