മുംബൈ: 'റഡാറുകളെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ കാര്‍മേഘങ്ങള്‍ സഹായിക്കുമെന്ന' പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പരാമര്‍ശത്തെ 'നൈസായി ട്രോളി' കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയും നടിയുമായ ഊര്‍മിള മതോണ്ട്കര്‍. ട്വിറ്ററില്‍ വളര്‍ത്തുനായക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഊര്‍മിളയുടെ പ്രതികരണം.

മേഘങ്ങളില്ലാത്ത, തെളിഞ്ഞ ആകാശത്തിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അരുമ റോമിയോയുടെ കാതുകള്‍ക്ക് റഡാര്‍ സിഗ്നലുകള്‍ കൃത്യമായി ലഭിക്കും- ഊര്‍മിള ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. വടക്കന്‍ മുംബൈയില്‍നിന്നാണ് ഊര്‍മിള മത്സരിക്കുന്നത്.

Thank God for the clear sky and no clouds so that my pet Romeo’s ears can get the clear RADAR signals 🤣 pic.twitter.com/lbgtmIo59L