ന്യൂഡല്‍ഹി: കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കിയ രീതിയില്‍ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ കണ്ടു. ബില്ലുകള്‍ പാസാക്കിയത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ രീതിയിലാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിച്ചുവെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

അനുമതി നല്‍കാതെ ബില്ലുകള്‍ തിരിച്ചയയ്ക്കണമെന്ന് രാഷ്ട്രപതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വോട്ടെടുപ്പ് വേണമെന്ന ആവശ്യം രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷന്‍ അംഗീകരിച്ചില്ല. ബില്ലുകള്‍ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്കോ സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റിക്കോ വിടണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാതിരുന്നത് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്. രാജ്യസഭയിലുണ്ടായ ബഹളത്തിന്റെ ഉത്തരവാദികള്‍ പ്രതിപക്ഷമല്ല, സര്‍ക്കാരാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്‍ നേരത്തെ പാര്‍ലമെന്റ് വളപ്പില്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തില്‍ 16 പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിവേദനം നല്‍കിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് അഞ്ച് പാര്‍ട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ രാഷ്ട്രപതിയെ സന്ദര്‍ശിച്ചാല്‍ മതിയെന്നായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

