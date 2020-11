ലഖ്നൗ: ഫ്രാൻസിൽ ഭീകരവാദികൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയ പ്രശസ്ത ഉർദു കവി മുനവർ റാണയ്ക്കെതിരെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ലഖ്നൗവിലെ ഹസ്രത്ഗഞ്ച് പോലീസ് മുനവർ റാണയ്ക്കെതിരേ എഫ്.ഐ.ആർ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വർഗീയ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ കവി നടത്തിയെന്നും ഇത് സാമൂഹിക ഐക്യത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുമാണ് പരാതി.

ചാനൽ ഇതേക്കുറിച്ചുളള പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ താനും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുകയെന്നാണ് കവി പറഞ്ഞത്. ആയിരക്കണിക്കിന് വർഷങ്ങളായി ദുരഭിമാനക്കൊല ഇന്ത്യയിൽ സ്വീകാര്യമായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, അതിന് ശിക്ഷ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് വിളിക്കാനാകുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മറ്റു പല പരാമർശങ്ങളും അദ്ദേഹം നടത്തി. ഇതേത്തുടർന്നാണ് കേസെടുത്തത്.

