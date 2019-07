ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി.ജെ.പി. എം.പി. രമാദേവിക്കെതിരെ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി എം.പി. അസംഖാന്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരില്‍ ലോക്സഭയില്‍ പ്രതിഷേധം. മുത്തലാഖ് ബില്ലില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ സഭ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന രമാദേവിക്കെതിരെ അസംഖാന്‍ വിവാദ പരാമര്‍ശം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി.

അസം ഖാന്റെ പരാമര്‍ശം ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാപ്പുപറയണമെന്നും ബി.ജെ.പി. എം.പിമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ളയുടെ അഭാവത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന എം.പി. രമാദേവിയാണ് സഭ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനിടെ അസംഖാന്‍ മുത്തലാഖ് ബില്ലില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. ചിലര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം തടസപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു. അതിനിടെ നടത്തിയ പരാമര്‍ശമാണ് വിവാദമായത്.

എന്നാല്‍, അത്തരത്തില്‍ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്നും രമാദേവി പറഞ്ഞു. ഇതോടെ നിങ്ങളെ ഞാന്‍ വളരേയേറെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങള്‍ എനിക്കൊരു സഹോദരിയെപ്പോലെയാണെന്നും അസംഖാന്‍ മറുപടി നല്‍കി.

പക്ഷേ, അസംഖാന്റെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ രംഗത്തെത്തി. അസംഖാന്‍ മാപ്പ് പറയണമെന്നായിരുന്നു ബി.ജെ.പി. എം.പിമാരുടെ ആവശ്യം. എന്നാല്‍, അദ്ദേഹം തെറ്റായി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു എസ്.പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ പ്രതികരണം.

