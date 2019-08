ന്യൂഡല്‍ഹി: സുപ്രീംകോടതി കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ കാണാതായ നിയമ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ്. മുന്‍കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി. നേതാവുമായ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദിനെതിരേ വീഡിയോയിലൂടെ ആരോപണമുന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്വാമി സുഖ്‌ദേവാനന്ദ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കാണാതായത്. കാണാതായി ആറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് നിയമവിദ്യാര്‍ഥിയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്‌.

മകളെ കാണാനില്ലെന്നുകാട്ടി വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ പിതാവ് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബി.ജെ.പി. നേതാവുമായ സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദിനെതിരേ കഴിഞ്ഞദിവസം പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

യുവതിയെ ആണ്‍സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഡല്‍ഹിയില്‍ കണ്ടെന്ന് യു.പി. പോലീസ് വ്യാഴാഴ്ച അവകാശപ്പെടുകയുണ്ടായി. ജസ്റ്റിസ് ആര്‍. ഭാനുമതി അധ്യക്ഷയായ ബെഞ്ചാണ് കേസ്‌ പരിഗണിച്ചത്. കേസ് പരിഗണിക്കവേയാണ് രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിയെ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചത്.

രാജസ്ഥാനില്‍ കണ്ടെത്തിയെന്ന് യുപി പോലീസ് അറിയിച്ചപ്പോള്‍ കൃത്യമായി എവിടെ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

Content Highlights: Tell us UP student's "exact location"says Supreme Court