ലഖ്‌നൗ :ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സ്വദേശികളായ തൊഴിലാളികളെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെയെത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവലോകന യോഗത്തിലാണ് അതിഥിതൊഴിലാളികളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇതുസംബന്ധിച്ച് പദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും തൊഴിലാളികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനും യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിര്‍ദേശിച്ചു.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈന്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ യുപി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുളള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവാനിഷ് അവസ്തി പറഞ്ഞു.

തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളികളെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെ എങ്ങനെ സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തികളില്‍ എത്തിക്കുമെന്നും ക്വാറന്റൈനില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഷെല്‍ട്ടർ ഹോമുകള്‍ ശുചിത്വവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഭക്ഷണം എങ്ങനെ നല്‍കുമെന്നതിനെ ക്കുറിച്ചും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവാനിഷ് അവസ്തി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

