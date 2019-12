ലഖ്‌നൗ: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുസ്ലീം സമൂഹത്തില്‍നിന്ന് ആറുലക്ഷത്തോളം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിച്ചെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍. ബുലന്ദേശ്വറിലെ മുസ്ലീം സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് വിവിധ മുസ്ലീം നേതാക്കള്‍ 6.27 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡി.ഡി. സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൈമാറിയത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടത്.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ബുലന്ദേശ്വറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ അക്രമാസക്തമായിരുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കത്തിക്കുകയും നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അക്രമത്തില്‍ കണ്ടാലറിയാവുന്ന എണ്ണൂറിലധികം പേര്‍ക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ മൂന്ന് കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് മേഖലയിലെ മുസ്ലീം നേതാക്കള്‍ തന്നെ സര്‍ക്കാരിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി തുക നല്‍കിയത്.

മേഖലയിലെ എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങളും ഇതിനായി തുക സമാഹരിച്ചെന്നും ഈ പണമാണ് ആദ്യഘട്ടമെന്നനിലയില്‍ സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറിയതെന്നും ഹാജി അക്രം അലി എന്നയാള്‍ വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നു. ഇതിനൊപ്പം മുസാഫര്‍നഗറിലെ മുസ്ലീം നേതാക്കള്‍ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തെ നേരില്‍ക്കണ്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ചതായും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

