ലഖ്‌നൗ: കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുമ്പോഴും രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും രോഗശാന്തിക്കായി പലരും വിചിത്രമായ പലവഴികള്‍ തേടുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തയാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍നിന്നും വരുന്നത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തില്‍നിന്നും രക്ഷനേടാന്‍ 'കൊറോണ മാതാ' ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുപിയിലെ ഒരു ഗ്രാമം. പ്രതാപ്ഗഡ് ജില്ലയിലെ ശുക്ലാപുരിലാണ് ക്ഷേത്രം. പച്ച നിറത്തിലുള്ള മുഖംമൂടി ധരിച്ച 'കൊറോണ മാതാ' വിഗ്രഹമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ.

നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാമീണരാണ് ഇവിടെ പ്രാര്‍ത്ഥനക്കെത്തിയത്. കോവിഡിന്റെ നിഴല്‍ ശുക്ലാപൂരിലും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലും വീഴരുതെന്നാണ് ആളുകളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന. പച്ച നിറത്തിലുള്ള മുഖംമൂടി ധരിച്ച 'കൊറോണ മാതാ' വിഗ്രഹമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിരവധി വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമാണ്.

ഗ്രാമവാസികള്‍ തന്നെ പണം സ്വരൂപിച്ചാണ് ക്ഷേത്രം നിര്‍മിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. 'ദേവിയോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നത് തീര്‍ച്ചയായും കോവിഡ് -19 ബാധിതര്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ഗ്രാമവാസികള്‍ കൂട്ടായി ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചു', ഒരു 'ഭക്ത'നെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ ഭക്തരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതോടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ഭരണകൂടം പുതുതായി നിര്‍മ്മിച്ച 'കൊറോണ മാതാ' ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുനീക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയില്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് പോലീസെത്തിയാണ് വിവാദ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചുനീക്കിയത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടയില്‍ അന്ധവിശ്വാസ പ്രചാരണത്തിനെതിരായ നടപടിയായാണ് ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തില്‍ ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

