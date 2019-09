ലഖ്‌നൗ (യു.പി): ഐ.ഐ.എം ലഖ്‌നൗവിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഒരുലക്ഷം കോടി ഡോളറിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. യു.പി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാര്‍ക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുംവേണ്ടി ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് (ഐ.ഐ.എം) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നേതൃത്വ വികസന പരിപാടിയുടെ രണ്ടാം എഡിഷനില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദം.

ഐ.ഐ.എം പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുന്നത് സര്‍ക്കാരിന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് മികച്ച ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒരുലക്ഷം കോടിയുടെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനും ഇത് ഉപകരിക്കും. ഐ.ഐ.എമ്മില്‍നിന്ന് ലഭിച്ച പാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കുമെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞതായി ഐ.എ.എന്‍.എസ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

Content Highlights: UP to build $ 1 tn economy with help from IIM Lucknow - Yogi