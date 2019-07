ബരാബങ്കി (യു.പി): സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരാന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി അവര്‍ക്കുതന്നെ തിരിച്ചടിയായി.

ബരാബങ്കിയിലെ ആനന്ദ് ഭവന്‍ സ്‌കൂളില്‍ ക്ലാസെടുക്കാനെത്തിയ അഡീഷണല്‍ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നില്‍ വിയര്‍ത്തു. ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍പ്പെട്ട സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചത്. ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അവയ്ക്കുമുന്നില്‍ പകച്ചുപോയതോടെ വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ സഹപാഠിയെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

സുരക്ഷാ വാരത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് യു.പിയിലെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചത്. നിയമം അനുസരിക്കുന്ന പൗരന്മാരായി വളരണമെന്നും അവശ്യ ഘട്ടങ്ങളില്‍ പ്രതികരിക്കണമെന്നും വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനിടെയാണ് എ.എസ്.പി എസ്. ഗൗതമിന് മുനിബ കിദ്വാള്‍ എന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനിയുടെ ചോദ്യശരങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നത്.

'അവശ്യ ഘട്ടങ്ങളില്‍ പ്രതികരിക്കണമെന്നും ശബ്ദമുയര്‍ത്തണമെന്നും നിങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ബിജെപി നേതാവ് പ്രതിയായ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. അത് അപകടമല്ല എന്നകാര്യം വ്യക്തമാണ്. പരാതിക്കാരിയുടെ കാറില്‍ ഇടിച്ച ട്രക്കിന്റെ നമ്പര്‍ കറുത്ത പെയിന്റടിച്ച് മറച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളില്‍ ആരോപണ വിധേയന്‍ സാധാരണക്കാരനാണെങ്കില്‍ നമുക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാം. ശക്തനായ ഒരാളാണ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളതെങ്കില്‍ എന്തുചെയ്യണം?' - പെണ്‍കുട്ടി ചോദിച്ചു.

'ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് അറിയാം. ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ശബ്ദം ഉയര്‍ത്തിയാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ നീതി ഉറപ്പാക്കാനാവും. എന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നിങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കും. എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കാന്‍ കഴിയുമോ' , പെണ്‍കുട്ടി ചോദിച്ചു. ഇതോടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുഖം വിളറി. എന്നാല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനി ചോദ്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു. ഇതോടെയാണ് പ്രോത്സാഹനവുമായി സഹപാഠികള്‍ രംഗത്തെത്തിയെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

