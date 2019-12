മുസഫര്‍നഗര്‍: ബലാത്സംഗ പരാതി പിന്‍വലിക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ച യുവതിക്കുനേരെ പ്രതികളുടെ ആസിഡ് ആക്രമണം. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മുസഫര്‍ നഗറിലാണ് സംഭവം. ആസിഡ് ആക്രമണത്തില്‍ 30 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ യുവതി മീററ്റിലെ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

നാല് പ്രതികള്‍ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് രാത്രി യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തുകയും ബലാത്സംഗ പരാതി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. യുവതി വിസമ്മതിച്ചതോടെ ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തി. സംഭവത്തിനുശേഷം നാലുപേരും ഒളിവില്‍പോയി. അവരെ ഉടന്‍ പിടികൂടുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ബലാത്സംഗ പരാതിയുമായി 30കാരി ആദ്യം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ കയറിയിറങ്ങിയെങ്കിലും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ നേരിട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഇതോടെയാണ് പരാതി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതികള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. യുവതിയുടെ പരാതി അന്വേഷിച്ചുവെങ്കിലും തെളിവൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അതിനാല്‍ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

