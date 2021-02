ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഇരുനൂറിലധികം ട്രാക്ടറുടമകള്‍ക്ക് പോലീസ് നോട്ടീസ്. കര്‍ഷകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നോട്ടീസെന്ന് സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് രാം ഗോവിന്ദ് ചൗധരി ആരോപിച്ചു.

സിക്കന്തര്‍പുര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള 200 ഓളം ട്രാക്ടറുടമകള്‍ക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കിയതായി സംസ്ഥാന പോലീസ് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. അനധികൃത ഖനനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്‍ഷികേതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിച്ച ട്രാക്ടറുകള്‍ക്കാണ് നോട്ടീസ് നല്‍കിയതെന്ന് സ്‌റ്റേഷന്‍ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ബാല്‍ മുകുന്ദ് മിശ്ര അറിയിച്ചു.

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്തവര്‍ ട്രാക്ടറുകള്‍ ഓടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി റോഡപകടങ്ങളുണ്ടായതായും മിശ്ര പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ കാര്‍ഷികനിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി നോട്ടീസിന് ബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നടക്കുന്ന കര്‍ഷസമരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കര്‍ഷകര്‍ ട്രാക്ടറുകളില്‍ പോകുന്നത് തടയാനാണ് പോലീസ് നോട്ടീസ് നല്‍കിയതെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് കൂടിയായ രാം കോവിന്ദ് ചൗധരി പറഞ്ഞു.

