ലഖ്‌നൗ: സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരനെക്കൊണ്ട് ഷൂ ലേസ് കെട്ടിച്ച ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മന്ത്രിയുടെ നടപടി വിവാദത്തില്‍. ബിജെപി മന്ത്രിയായ ചൗധരി ലക്ഷ്മി നാരായണ്‍ സിങ്ങാണ് വിവാദത്തില്‍ കുടുങ്ങിയത്. യോഗാ ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാജഹാന്‍പൂരില്‍ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയാണ് സംഭവം.

ഉദ്യോഗസ്ഥനെക്കൊണ്ട് തന്റെ ഷൂലേസ് കെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ പലകോണില്‍ നിന്നും ഉയരുമ്പോഴും മന്ത്രിക്ക് കുലുക്കമൊന്നുമില്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ചെരിപ്പ് ധരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അത് അഭിനന്ദിക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

യോഗി ആദിത്യനാഥ് മന്ത്രിസഭയില്‍ ന്യൂനപക്ഷകാര്യ, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ചൗധരി ലക്ഷ്മിനാരായണ്‍ സിങ്

#WATCH: UP Minister Laxmi Narayan gets his shoelace tied by a government employee at a yoga event in Shahjahanpur, yesterday. pic.twitter.com/QbVxiQM7bI