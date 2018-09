ലഖ്നൗ: രാഹുല്‍ഗാന്ധി ഭ്രാന്തനാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിനെ നയിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം അയോഗ്യനാണെന്നും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് തൊഴില്‍ മന്ത്രി സ്വാമി പ്രസാദ് മൗര്യ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായ രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവനകളോട പ്രതികരിക്കവെയാണ്് മന്ത്രിയുടെ കടുത്ത പരാമര്‍ശം.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയെ തുടര്‍ച്ചയായി കള്ളനെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതില്‍ പ്രതികരിക്കുക കൂടി ചെയ്യാത്ത മോദിയുടെ മാന്യത കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതാണെന്നും മൗര്യ പറഞ്ഞു. 2017 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പ് ബി.എസ്.പിയില്‍ നിന്ന് ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയ നേതാവാണ് സ്വാമി പ്രസാദ് മൗര്യ. ഇത്തരം മോശപ്പെട്ട ഭാഷ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷനില്‍ നിന്ന് വരുന്നത് നാണക്കേടുളവാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും മൗര്യ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

രാഹുലിന്റെ പക്വതയില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് ചേര്‍ന്നതല്ലെന്നും ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ പൊതുജന രോഷം ഉയരാന്‍ ഇടയാക്കിയേക്കുമെന്ന കാര്യം പ്രതിപക്ഷം ഓര്‍ക്കണമെന്നും മൗര്യ പറഞ്ഞു. റഫാലിനെ ചൊല്ലിയുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് ദുഷ്പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് 2019 പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി.ജെ.പി വിജയത്തെ തടയാനാകില്ലെന്നും മൗര്യ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content highlights: UP Minister calls Rahul Gandhi 'mad, unfit to be Congress chief'