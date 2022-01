ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബല്ലിയ ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവെപ്പെടുക്കാന്‍ ആളുകള്‍ വിമുഖതകാട്ടുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത്. വാക്‌സിനേഷന്‍ ബോധവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുസംഘം ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ജില്ലയിലെ ഒരുഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ചിലര്‍ വാക്‌സിനെടുക്കാന്‍ മടിച്ചത്. വാക്‌സിനേഷനില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില ഗ്രാമവാസികള്‍ ശ്രമിക്കുന്ന വീഡിയോയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ആകെ വാക്‌സിനേഷന്‍ കണക്കെടുത്താല്‍ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ള ജില്ലകളിലൊന്നാണ് ബല്ലിയ. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് കുത്തിവെപ്പ് നല്‍കാന്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഗ്രാമത്തില്‍ പ്രത്യേക വാക്‌സിനേഷന്‍ യജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതിനിടെ വാക്‌സിനേഷനില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ഒരാള്‍ മരത്തില്‍ ഓടിക്കയറി. മറ്റൊരാള്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ തട്ടിമാറ്റിയും ആക്രമിച്ചും രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഇരുവരേയും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പരാമാവധി അനുനയിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

കുത്തിവെപ്പെടുക്കാന്‍ പേടിയാണെന്നും വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നുമാണ് മരത്തില്‍ കയറി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച ഗ്രാമവാസി താഴെനിന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. പിന്നീട് വാക്‌സിനെടുമെന്നും ഇപ്പോള്‍ വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാണ് മറ്റൊരാള്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ തട്ടിമാറ്റി രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. അല്‍പസമയത്തിന് ശേഷം കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇരുവര്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയതായും ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞു.

#WATCH | Ballia, Bihar: Atul Dubey, Block Development Officer, Reoti says, "A man climbed a tree as he didn't want to take the vaccine, but agreed to take the jab after he was convinced by our team."



(Source: Viral Video) pic.twitter.com/aI054zh9Y4 — ANI (@ANI) January 20, 2022

കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാനായി കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ക്ക് കുത്തിവയ്‌പ്പെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ തുറന്നുകാണിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് യു.പിയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 95 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിനേഷനും 62 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് രണ്ടാം ഡോസും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ പറയുന്നത്.

