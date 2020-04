ലുധിയാന: പഞ്ചാബ് ലുധിയാനയില്‍ നിന്ന് യുപിയിലെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സൈക്കിളില്‍ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോള്‍ സോനുകുമാര്‍ ചൗഹാന്റെ മുന്നില്‍ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏപ്രില്‍ 15-നാണ് വിവാഹം നിയശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തണം. പക്ഷേ ഒരാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെ സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടി 850 കിലോ മീറ്റര്‍ പിന്നിട്ട ആ യാത്ര അവസാനിച്ചത് ബല്‍റാംപുറിലെ ക്വാറന്റൈന്‍ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു.

ലുധിയാനയിലെ ഒരു ടൈല്‍സ് കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് സോനു കുമാര്‍ ചൗഹാന്‍. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഏപ്രില്‍ 15-ന് സോനുവിന്റെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ആഘോഷങ്ങളും ആര്‍ഭാടങ്ങളുമില്ലാതെ വിവാഹം നടത്താനായിരുന്നു സോനുവിന്റെയും വീട്ടുകാരുടെയും തീരുമാനം.

അതുപ്രകാരം ഏപ്രില്‍ 15 ന് മുമ്പായി വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മൂന്നുസുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം സോനു ലുധിയാനയില്‍ നിന്ന് സൈക്കളില്‍ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആയതിനാലാണ് സൈക്കിള്‍ യാത്ര തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരാഴ്ച രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സോനുവും സുഹൃത്തുക്കളും സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടി. 850 കിലോമീറ്റര്‍ പിന്നിട്ട് ഞായറാഴ്ച ബല്‍റാംപുരിലെത്തിയ ഇവരെ അധികൃതര്‍ തടയുകയായിരുന്നു.

വിവാഹത്തിനാണ് പോകുന്നതെന്നും ആഘോഷമൊന്നുമില്ലെന്നും സോനു പോലീസിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് ഇവരെ നേരെ ക്വാറന്റൈന്‍ ക്യാമ്പിലേക്ക് വിടുകയായിരുന്നു.

ഇവിടെ നിന്നും 150 കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള വീട്ടില്‍ ഞാന്‍ എത്തിയിരുന്നെങ്കില്‍ ആഘോഷമൊന്നുമില്ലാതെ വിവാഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരുപാട് അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് എന്നെ വീട്ടില്‍ പോകാന്‍ അനുവദിച്ചില്ല.'- സോനു പറയുന്നു. മഹരാജ്ഗഞ്ച് ജില്ലയിലാണ് സോനുവിന്റെ വീട്. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് മുഖ്യമെന്നും വിവാഹം മറ്റൊരിക്കല്‍ നടത്താന്‍ കഴിയുമെന്നും സോനു പറയുന്നു.

സോനുവും സുഹൃത്തുക്കളും ജില്ലയില്‍ പ്രവേശിച്ചയുടന്‍ ഞങ്ങളവരെ തടഞ്ഞു. ക്വാറന്റൈന്‍ ക്യാമ്പിലേക്ക് അയച്ചു. ബല്‍റാംപുര്‍ എസ്പി ദേവരഞ്ജന്‍ വര്‍മ പറയുന്നു. 14 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഇവരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണെങ്കില്‍ ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുമെന്നും എസ്പി അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Up man pedals 850 KM to reach his own wedding , but it ends in quarantine centre