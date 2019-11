ലഖ്നൗ: ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച്‌ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ യുവാവിനെ നാട്ടുകാര്‍ തല്ലിക്കൊന്നു. ഫത്തേപുര്‍ ജില്ലയില്‍ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. 40 കാരനായ നസീര്‍ ഖുറേഷിയാണ് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ കമ്പിയും ലാത്തിയും കൊണ്ടുള്ള ക്രൂരമായ മര്‍ദ്ദനമേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്താകുന്നതുവരെ സംഭവം നടന്നതു യുപി പോലീസ് നിഷേധിച്ചുവരികയായിരുന്നു. വീഡിയോയില്‍ കണ്ട അഞ്ച് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും ഇതില്‍ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെന്നുമാണ് പോലീസ് നിലവില്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം.

"ഭാര്യയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊന്നെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നസീർ. കൊലനടത്തിയ ശേഷം രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നാട്ടുകാര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടുകയും മര്‍ദ്ദിക്കുകയായുമായിരുന്നു, വൈകാതെ അയാള്‍ മരിച്ചു", ഡിവൈഎസ്പി ശ്രീപാല്‍ യാദവ് പറയുന്നു.

ഇന്നലെ ഇത്തരമൊരു വീഡിയോയെ കുറിച്ച് ആരും പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്നാണ് ഇതെല്ലാം പുറത്തുവരുന്നത്‌. വീഡിയോയും തങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു.

ഒരാള്‍ വഴിയില്‍ കമിഴ്ന്നു കിടക്കുന്നതും ചുരുങ്ങിയത് ആറു പേരുള്ള സംഘം ഇയാളെ തല്ലുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ദൂരെ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്നെടുത്ത വീഡിയോയില്‍ കാഴ്ച്ചക്കാരായി നിറയെ ആളുകള്‍ കൂടിനില്‍ക്കുന്നതും കാണാം.

ഭാര്യയുടെ വീട്ടില്‍വച്ച്‌ വാക്കേറ്റത്തിനൊടുവില്‍ നസീര്‍ ഭാര്യയെ മഴുകൊണ്ട് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച അമ്മയ്ക്കും സഹോദരിക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നുവെന്നുമാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം.

UP Man, Accused Of Murdering Wife, Beaten To Death By Villagers https://t.co/jYWCOKqmWf pic.twitter.com/9nIId8dcTB — LOKESH BUDHRANI (@lbudhrani) November 2, 2019

