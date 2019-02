ലക്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് നിയമസഭയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച അരങ്ങേറിയത് നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി എംഎല്‍എയുടെ വൈകാരിക പ്രകടനമാണ് സഭയില്‍ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കിയത്. മെഹ്നഗര്‍ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കല്‍പനാഥ് പസ്വാന്‍ ആണ് തന്റെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട 10 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ ലഭിക്കാന്‍ നടപടിയുണ്ടാവണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സഭയെ സമീപിച്ചത്.

'കൂപ്പുകൈകളുമായി ഞാന്‍ ഈ സഭയോട് യാചിക്കുകയാണ്, എന്റെ പണം തിരിച്ചുകിട്ടണം. എനിക്ക് ഇവിടെനിന്നും നീതി ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെവിടെയാണ് ഞാന്‍ പോകേണ്ടത്. വളരെ പാവപ്പെട്ടയാളാണ് ഞാന്‍. പണം തിരികെ കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ഞാന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. എനിക്കു വേറെ വഴിയില്ല'- കൈകള്‍ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് എംഎല്‍എ പറഞ്ഞു. നിയമസഭയില്‍ ശൂന്യവേളയിലായിരുന്നു പൊട്ടിക്കരച്ചില്‍.

അസംഗഢിലെ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ വെച്ചാണ് തന്റെ പണം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെന്നും പണം തിരികെ ലഭിക്കാന്‍ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നും എംഎല്‍എ പറയുന്നു. പോലീസ് കേസെടുക്കുകയോ അന്വേഷണം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം സഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. തന്റെ പ്രശ്‌നത്തില്‍ നിയമസഭ ഇടപെടണമെന്നും നീതി ലഭിക്കാന്‍ സഹായിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

കല്‍പനാഥ് പസ്വാന്‍ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്‌നത്തില്‍ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും പാര്‍ലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി സുരേഷ് കുമാര്‍ ഖന്ന സഭയെ അറിയിച്ചു. കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍ അതു ചെയ്യും. വിഷയം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Uttar Pradesh Vidhan Bhawan, UP Lawmaker Breaks Down In Assembly