ലഖ്നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മൊറാദാബാദില്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരേയും പൊലീസിനേയും ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാന്‍ എത്തിയ സംഘത്തെ നൂറിലധികം പേര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ആക്രമിച്ചത്. സംഘത്തിനുനേരെ കല്ലുകളും വടികളും എറിഞ്ഞാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

മൊറാദാബാദിലെ നവാബ്പുര മേഖലയില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളെ ആശുപത്രിയിലെ ക്വാറന്റൈന്‍ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാനായാണ് ഞങ്ങള്‍ പോയത്. നാല് പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാർ മാത്രമാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി ഞങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായത്. രോഗിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ 10-15പേരടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങള്‍ വീടിനു ചുറ്റും വന്നു. കൂട്ടം കൂടി നില്‍ക്കരുതെന്നും പിരിഞ്ഞുപോവണമെന്നും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഇതിനെച്ചൊല്ലി വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. ഉടന്‍ തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ വീടിനടുത്തേക്ക് വരികയും ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. കോളനിയില്‍ നിന്നും ഞങ്ങള്‍ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ചിലര്‍ വീടിന്റെ ടെറസില്‍ നിന്നുപോലും ഞങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു. പോലീസ് വാഹനവും തകര്‍ക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരിലൊരാള്‍ പറഞ്ഞു.

