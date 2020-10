ലഖ്‌നൗ: പത്തൊന്‍പത് വയസുള്ള ദളിത് യുവതിയെ നാലുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തില്‍ ഹാഥ്‌റസ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, ഡെപ്യൂട്ടീ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്, സ്റ്റേഷന്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ എന്നിവരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകള്‍ക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും സ്ത്രീകളെ അക്രമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരെപ്പോലും വെറുതെവിടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് നടപടി.

ഹാഥ്‌റസ് ജില്ലയിലെ ചന്ദ്പ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നേരത്തെ ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. ചന്ദ്പല പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള സ്ഥലത്തുവച്ചാണ് യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തത്. സംഭവത്തില്‍ തക്കതായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ വീഴ്ചവരുത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലം മാറ്റിയത്. പെണ്‍കുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസില്‍ നാലുപേരെ ശനിയാഴ്ച പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

