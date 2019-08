ലഖ്‌നൗ: അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പശുക്കള്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന തലവേദന ചില്ലറയല്ല. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പശുക്കളെ സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഗോശാലകളില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവയുടെ പരിപാലനം സര്‍ക്കാരിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഒടുവില്‍ പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് മാസംതോറം കൂലി നല്‍കുന്നതാണ് യു.പി. സര്‍ക്കാരിന്റെ പദ്ധതി. സര്‍ക്കാരിന് കീഴിലെ ഗോശാലകളിലെ പശുക്കളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ മാസംതോറും പണം നല്‍കും. ഒരു പശുവിന് ദിവസം 30 രൂപ കണക്കിലാണ് ലഭിക്കുക. ഓരോ മാസവും ബാങ്കിലൂടെ ഇത് കൈമാറുകയും ചെയ്യും. ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ 109 കോടി രൂപയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇതിനായി നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനൊപ്പം കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. നിലവില്‍ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പശുക്കളെയാണ് ഗോശാലകളില്‍ പരിപാലിച്ചുവരുന്നത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ആകെ 205 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതില്‍ 12 ലക്ഷത്തോളം പശുക്കള്‍ തെരുവില്‍ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതാണെന്നും കണക്കുകളില്‍ പറയുന്നു.

