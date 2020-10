ലഖ്‌നൗ: ഹാഥ്‌റസ് പീഡനത്തില്‍ വിമര്‍ശനം നേരിടുന്നതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകള്‍ക്കും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ പോലും നാശം ഉറപ്പായിരിക്കുമെന്നും ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.

ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതും എന്നെന്നും എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കുന്ന തരത്തിലുമുള്ള ശിക്ഷയാകും അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സംരക്ഷണവും ശാക്തീകരണവും ഉറപ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞയും വാഗ്ദാനവുമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സെപ്റ്റംബര്‍ 14ന് ഹാഥ്‌റസില്‍ ദളിത് യുവതി ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു 11 കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടിയും പീഡനത്തിനിരയായിരുന്നു. ഇതോടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വിവിധ കോണുകളില്‍ നിന്ന് സമ്മര്‍ദ്ദം നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗി ആദിത്യ നാഥിന്റെ പ്രതികരണം.

ഹാഥ്‌റസില്‍ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോലീസുകാര്‍ ബന്ധുക്കളെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ പൂട്ടിയിട്ട് ദഹിപ്പിച്ചത് വലിയ പ്രതിഷോധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.

