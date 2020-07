ഫരിദാബാദ്: ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാന്‍പുരില്‍ എട്ട് പോലീസുകാരെ ദാരുണമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പോലീസ് തിരയുന്ന കൊടുംകുറ്റവാളി വികാസ് ദുബെ ഹരിയാനയിലുണ്ടെന്ന് സൂചന. ഫരീദാബാദിലുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ വികാസ് ദുബെ ഒളിവിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ചൊവ്വാഴ്ച ഈ ഹോട്ടലിൽ പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്‌ഡിൽ വികാസ് ദുബെയുടെ രണ്ട് കൂട്ടാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പോലീസ് തിരച്ചിലിനെത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ദുബെയുമായി സാമ്യമുള്ള ഒരാൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞതായി ഹോട്ടൽ മാനേജർ വാർത്താ ഏജൻസിയോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഹോട്ടലിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ദുബെയുമായി സാമ്യമുള്ള ഒരാൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇയാൾ കൊടുംകുറ്റവാളി വികാസ് ദുബെ തന്നെയാണെന്ന് പിന്നീട് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അതേസമയം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഹമിർപുരിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വികാസ് ദുബെയുടെ അടുത്ത അനുയായിയായ അമർ ദുബെയെ പോലീസ് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സും ഹമിർപുർ പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഇയാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

ഉത്തർപ്രദേശിനെ ഞെട്ടിച്ച അക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ ദുബെയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ യുപി പോലീസ് 25 പ്രത്യേക സംഘങ്ങളായി തിരച്ചിൽ വ്യാപകമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിന് പുറമേ ഗുരുഗ്രാം നഗരത്തിലും ദുബെയ്ക്കായി പോലീസ് വലവിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ ദുബെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെ ഡൽഹി പോലീസും ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ദുബെയെ കണ്ടെത്താനുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്കുള്ള പാരിതോഷികം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടര ലക്ഷമാക്കി തിങ്കളാഴ്ച വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

