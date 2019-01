ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് പുറത്തിറക്കിയ സ്ഥലംമാറ്റപ്പട്ടികയില്‍ ഒരുമാസം മുമ്പ് മരിച്ച ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരും. ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായി ജോലിനോക്കവെ മരിച്ച സത്യനാരായണ്‍ സിങ്ങിന്റെ പേരാണ് സ്ഥലംമാറ്റ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടത്. അബദ്ധം മനസിലാക്കിയതോടെ ക്ഷമാപണവുമായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിതന്നെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Its a matter of deep regret that in today’s transfer list of Dy.SP’s a cancellation order has been issued for late Dy.SP Sri Satya Narain Singh.

Such blunder is unpardonable and i apologise for it as HOD. I’ll take strict action & remedial measures for better sync of information