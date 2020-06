ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ പച്ചക്കറി ചന്തയിലൂടെ അമിതവേഗത്തില്‍ വാഹനമോടിച്ച് വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വെച്ച പച്ചക്കറികള്‍ നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ശിക്ഷാനടപടിയായി സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തു. പോലീസ് ക്രൂരതയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയുള്ള നടപടി.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗൂര്‍പുരില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. പോലീസ് വാഹനം പച്ചക്കറി ചന്തയിലൂടെ അശ്രദ്ധമായി വരുന്നതും ആളുകള്‍ രക്ഷതേടി ഓടുന്നതും വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്ന പച്ചക്കറികള്‍ക്കും പഴങ്ങള്‍ക്കും മുകളിലൂടെ വാഹനം പാഞ്ഞുപോവുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ രണ്ട് ദിവസമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം എന്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കമുണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പൊതുസ്ഥലത്ത്‌ ഇടപെടുമ്പോള്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശം മാര്‍ക്കറ്റിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ക്ഷുഭിതനായാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ചെയ്തതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സര്‍വീസില്‍ നിന്നും താല്‍ക്കാലികമായി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തുവെന്ന് പ്രയാഗ് രാജ് പോലീസ് മേധാവി സത്യാര്‍ഥ് പങ്കജ് ആണ് അറിയിച്ചത്. സംഭവം ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: UP Cop Crushes Vegetables With Police Car, Reverses Over Them