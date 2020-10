ലഖ്‌നൗ: യുപി. പി.സി.സി അധ്യക്ഷന്‍ അജയ് കുമാര്‍ ലല്ലു വീട്ടുതടങ്കലിലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്‌. ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്രയും വീണ്ടും ഹാഥ്‌റാസിലേക്ക് തിരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്‌ അജയ് കുമാര്‍ ലല്ലുവിനെ സര്‍ക്കാര്‍ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയതെന്ന് യുപി കോണ്‍ഗ്രസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'യുപി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് അജയ് കുമാര്‍ ലല്ലു വീട്ടുതടങ്കലിലാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലൊന്നും ഞങ്ങളെ തടയാന്‍ സാധിക്കില്ല'. ട്വീറ്റിലൂടെ പാര്‍ട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

I have been placed under house-arrest. What is the state government trying to hide? Whom does it want to save? Today, women in Uttar Pradesh are unsafe. There is lawlessness in the state: UP Congress Chief Ajay Kumar Lallu in Lucknow pic.twitter.com/PD8Pwb3etJ