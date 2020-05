ആഗ്ര: ധര്‍ണ നടത്തിയ കേസില്‍ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ യു.പി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ അജയ് കുമാര്‍ ലല്ലു മിനിട്ടുകള്‍ക്കകം വ്യാജരേഖ ചമച്ച കേസില്‍ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുവേണ്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ 1000 ബസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റുകള്‍.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുവേണ്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ബസ്സുകള്‍ ആഗ്രയില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ധര്‍ണ നടത്തിയതിന്റെ പേരില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ലല്ലു ആദ്യം അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. ബുധനാഴ്ച ആഗ്രയിലെ കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ജാമ്യത്തുകയായ 20000 രൂപ കെട്ടിവച്ചശേഷമാണ് ലല്ലു പുറത്തിറങ്ങിയത്.

എന്നാല്‍ ആഗ്രയിലെത്തിയ ലഖ്‌നൗ പോലീസ് സംഘം മിനിട്ടുകള്‍ക്കകം അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും അറസ്റ്റു ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ ലഖ്‌നൗവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി കോണ്‍ഗ്രസ് മീഡിയ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുവേണ്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ 1000 ബസ്സുകളുടെ വിവരങ്ങള്‍ അധികൃതര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ വ്യാജരേഖ ചമച്ചുവെന്ന കേസിലാണ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് അറസ്റ്റിലായത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്രയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് സിങ്ങിനെയും ലഖ്‌നൗ പോലീസ് ഈ കേസില്‍ പ്രതിചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുവേണ്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ബസ്സുകള്‍ ഓടിക്കാന്‍ തയ്യാറാകാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചും ആഗ്രയിലും ലഖ്‌നൗവിലും പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കുവേണ്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ബസ്സുകള്‍ ഓടിക്കാന്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും ഇത് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനുള്ള സമയമല്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ സ്റ്റിക്കര്‍ പതിച്ചശേഷമെങ്കിലും ബസ് ഓടിക്കൂവെന്നും അതിന്റെ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിക്കോളൂവെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് യു.പി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രണ്ടാം തവണയും അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights UP Congress chief arrested again after getting bail in Agra