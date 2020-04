ലഖ്‌നൗ: കോവിഡ് 19-ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പിതാവിന്റെ ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ അച്ഛന്‍ ആനന്ദ് സിങ് ബിഷ്ത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.44-നാണ് മരിക്കുന്നത്. വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി എയിംസില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ആനന്ദ് സിങ് ബിഷ്തിന്റെ മൃതദേഹം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പൗരി ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിലെത്തിക്കും. നാളെയാണ് സംസ്‌കാരചടങ്ങുകള്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിതാവിന്റെ മരണത്തില്‍ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആദിത്യനാഥ് കോവിഡ് 19-നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം നടക്കുന്നതിനാല്‍ തനിക്ക് സംസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി.

ഒരു മീറ്റിങ്ങിനിടയിലാണ് പിതാവിന്റെ മരണവാര്‍ത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ തേടിയെത്തിയത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര, അഖിലേഷ് യാദവ്, അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി (ഹോം) അവനിഷ് അവസ്തി തുടങ്ങി നിരവധി പേര്‍ തങ്ങളുടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ്. 14 മരണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 969 കൊറോണ വൈറസ് കേസുകള്‍ ഇവിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

