ലക്നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഗാസിപുരില്‍ ആള്‍കൂട്ട ആക്രമണത്തില്‍ പോലീസുകാരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനവുമായി സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് രംഗത്ത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന് അറിയുന്നത് അക്രമത്തിന്റെ ഭാഷ മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു അഖിലേഷിന്റെ വിമര്‍ശനം. അതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും അഖിലേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ഈ അക്രമമുണ്ടായിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഒരു വേദിയിലോ പൊതുയോഗത്തിലോ എത്തുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അക്രമത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്'- അഖിലേഷ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ആള്‍കൂട്ട ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥാനായ സുരേഷ് വത്സിന്റെ മകന്‍ പോലീസിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. സ്വന്തം സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ജീവന്‍ സംരക്ഷിക്കാനാകാത്ത പോലീസ് എങ്ങനെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കുമെന്നായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം.

കുടുംബാഗംങ്ങള്‍ക്ക് പണമോ ജോലിയോ കൊടുക്കുന്നതല്ല ഇവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരം. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങള്‍ നിരന്തരം ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ 11 പേര്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ പ്രതികള്‍ക്കായുള്ള അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയതായും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ശനിയാഴ്ചയാണ് ഗാസിപുരില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സമ്മേളനത്തിനു മണിക്കൂറുകള്‍ക്കു ശേഷം നടന്ന ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തില്‍ പോലീസുകാരന്‍ സുരേഷ് വത്സ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട പോലീസുകാരന്റെ കുടുംബത്തിന് 40 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം കൊല്ലപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സുരേഷ്. ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് ബുലന്ദ്‌ശെഹറില്‍ പോലീസ് ഇന്‍സ്പക്ടര്‍ സുബോധ് കുമാര്‍ സിങ് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

