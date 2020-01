ന്യൂഡല്‍ഹി: ആസാദി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹമാണെന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയ യു.പി. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരേ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. യോഗിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലെ ഫോട്ടോകള്‍ക്ക് താഴെ മലയാളികളാണ് പ്രതിഷേധ കമന്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ബീഫ് റോസ്റ്റും ബീഫ് ഫ്രൈയും അടക്കമുള്ള ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും കമന്റുകളില്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നു. ആസാദി എന്നുമാത്രം എഴുതി പ്രതിഷേധിച്ചവരും നിരവധി. പ്രതിഷേധത്തിനൊപ്പം ആളുകളില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തുന്ന ട്രോളുകളും തമാശനിറഞ്ഞ കമന്റുകളും യോഗിയുടെ പേജില്‍ കാണാം. ആസാദി വിളിക്കാന്‍ വന്നവര്‍ പേജില്‍ ക്യൂ പാലിക്കണമെന്നും കമന്റ് ചെയ്തവര്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തുകൊടുക്കണമെന്നുമാണ് ചിലരുടെ കമന്റ്. ഇതിനിടെ, കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം നാട്ടുകാരില്‍നിന്ന് ലൈക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂര്‍, എറണാകുളം ഭാഗത്തുള്ളവര്‍ ഒരു ഹായ് തരണമെന്നായിരുന്നു ഇത്തരത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കമന്റുകളിലൊന്ന്.

യോഗി ആദിത്യനാഥും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായും ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോകള്‍ക്ക് ഏകദേശം 58000 ലേറെ കമന്റുകളാണ് ഇതിനകം വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രതിഷേധ കമന്റുകള്‍ കുമിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോള്‍ യോഗിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും കമന്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞദിവസം കാന്‍പുരിലെ രാഷ്ട്രീയവിശദീകരണ യോഗത്തിലാണ് ആസാദി മുദ്രവാക്യം മുഴക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമാണെന്ന് യു.പി. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഇവര്‍ക്കെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: up chief minister yogi adityanath's statement against azadi slogan;malayalees comment on his fb page