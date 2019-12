ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ അടിച്ചമര്‍ത്തിയതില്‍ സംസ്ഥാന പോലീസിനെ പിന്തുണച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. പോലീസിന്റെയും അധികാരികളുടെയും നടപടി കലാപകാരികളെ ഞെട്ടിച്ചെന്നും അവര്‍ നിശബ്ദരായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ട്വിറ്ററില്‍ പറഞ്ഞു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിട്ടതില്‍ യു.പി. പോലീസിനെതിരെ വിമര്‍ശനമുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

എല്ലാ കലാപകാരികളും ഞെട്ടിപ്പോയി. യോഗി സര്‍ക്കാരിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലില്‍ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി. പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിച്ചാല്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കേണ്ടിവരുന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അക്രമകാരികളായ എല്ലാ പ്രതിഷേധക്കാരും കരയും, കാരണം യോഗി സര്‍ക്കാരാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലുള്ളത്- മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍നിന്നുള്ള ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു.

യോഗി സര്‍ക്കാരിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടല്‍ കണ്ട് ഓരോ കലാപകാരികളും തങ്ങള്‍ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യോഗി സര്‍ക്കാര്‍ കലാപകാരികളെ നേരിട്ട നടപടി രാജ്യത്തിന് മികച്ച ഒരു ഉദാഹരണമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: up chief minister tweets about police action against protesters in uttar pradesh