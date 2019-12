ലഖ്‌നൗ (ഉത്തര്‍പ്രദേശ്): സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും എതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിനിടെ ഇത്തരം കേസുകളുടെ വിചാരണയ്ക്കായി 218 അതിവേഗ കോടതികള്‍കൂടി സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി യു.പി സര്‍ക്കാര്‍. ഇതുസംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശത്തിന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം അംഗീകാരം നല്‍കി.

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ ലൈംഗിക അതിക്രമം സംബന്ധിച്ച 42,389 കേസുകളും സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 25,749 കേസുകളുമാണ് വിവിധ കോടതികളില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. പുതുതായി സ്ഥാപിക്കുന്ന 218 അതിവേഗ കോടതികളില്‍ 144 എണ്ണത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ ബലാത്സംഗക്കേസുകള്‍ അടക്കമുള്ളവയും 74 കോടതികള്‍ പോക്‌സോ കേസുകളും പരിഗണിക്കും. ബലാത്സംഗക്കേസുകള്‍ പരിഗണിക്കാന്‍ നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്തുള്ള 81 അതിവേഗ കോടതികള്‍ക്ക് പുറമെയാണ് പുതിയ 218 എണ്ണംകൂടി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. നിലവില്‍ വിവിധ കോടതികളിലുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകള്‍ അതിവേഗ കോടതികളിലേക്ക് മാറ്റും.

അതിവേഗ കോടതികളിലേക്കായി 281 അഡീഷണല്‍ സെഷന്‍സ് ജഡ്ജിമാരുടെയും കോടതി ജീവനക്കാരുടെയും തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കും. പുതിയ കോടതികള്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ചിലവിന്റെ 60 ശതമാനം തുകയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും 40 ശതമാനം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുമാവും വഹിക്കുക. ഓരോ കോടതികള്‍ക്കും 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് അതിവേഗ കോടതികള്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കിയതെന്ന് നിയമ മന്ത്രി ബ്രജേഷ് പതങ്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഉന്നാവില്‍ 23 വയസുകാരിയെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ പ്രതികള്‍ പിന്നീട് യുവതിയെ തീകൊളുത്തി കൊന്ന സംഭവം രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് യു.പി സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. ഹൈദരാബാദില്‍ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ചതിന് സമാനമായ നടപടി ഉന്നാവ് കേസിലെ പ്രതികള്‍ക്കെതിരെയും വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യുവതിയുടെ കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പരാതിക്കാര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയതിന്റെ പേരില്‍ യു.പി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതിനിടെ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നിയമമന്ത്രി ബ്രജേഷ് പതങ്ക് പറഞ്ഞു.

