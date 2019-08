ന്യൂഡല്‍ഹി: സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍ പണ ലഭ്യത കുറയുന്നതില്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി നീതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍. നിലവിലേത് അസാധാരണ സാഹചര്യമാണെന്നും നീതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ രാജീവ് കുമാര്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 70 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തിനിടയില്‍ പണലഭ്യതയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രതിസന്ധി നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാജീവ് കുമാര്‍ പറയുന്നു. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍ഐ. ആണ് രാജീവ് കുമാറിന്റെ പ്രതികരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാന്‍ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നത്‌ എന്താണെങ്കിലും അത് ഉടന്‍ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തിനിടയിലെ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്‍ കൂടിയായ നീതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയര്‍മാന്റെ പരാമര്‍ശമെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

#WATCH: Rajiv Kumar,VC Niti Aayog says,"If Govt recognizes problem is in the financial sector... this is unprecedented situation for Govt from last 70 yrs have not faced this sort of liquidity situation where entire financial sector is in churn &nobody is trusting anybody else." pic.twitter.com/Ih38NGkYno — ANI (@ANI) August 23, 2019

സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയെപ്പറ്റി സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ണമായും മനസിലാക്കണമെന്നും പണലഭ്യത കുറയുന്നത് ഗുരുതര സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കും. അതിനാല്‍ പ്രതിസന്ധി ഉടന്‍ തടയണമെന്നും രാജീവ് കുമാര്‍ പറയുന്നു. ആരും ആരെയും വിശ്വസിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്നും രാജീവ് കുമാര്‍ പറയുന്നു. ഇത് സര്‍ക്കാരും സ്വകാര്യമേഖലയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്‌നം മാത്രമല്ല. സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്കുള്ളില്‍ പോലും മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും രാജീവ് കുമാര്‍ പറയുന്നു.

രണ്ട് പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ഇതിനായി അസാധാരണമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. കൂടാതെ സ്വകാര്യമേഖലയുടെ ചില ആശങ്കകള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത്‌ അതൊക്കെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വരും - രാജീവ് കുമാര്‍ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ ജിഡിപി വളര്‍ച്ച മാര്‍ച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക പാദത്തില്‍ 5.8 ശതമാനമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തിലും ജിഡിപി വളര്‍ച്ച 5.7 ശതമാനമായി കുറയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഉപഭോഗവും നിക്ഷേപവും കുറയുന്നതും സേവന മേഖലയുടെ മോശം പ്രകടനവുമാണ് ജിഡിപി വളര്‍ച്ച കുറയാന്‍ കാരണമാകുന്നത്.

