ന്യൂഡല്‍ഹി: ബി.ജെ.പി. എം.എല്‍.എ. കുല്‍ദീപ് സിങ് സേംഗര്‍ പ്രതിയായ ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പരാതിക്കാരി അയച്ച കത്ത് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. വിഷയം സ്വമേധയാ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണു സുപ്രീംകോടതിയുടെ തീരുമാനം. കാറപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് പരാതിക്കാരിയായ പെണ്‍കുട്ടി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഭീഷണി ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മുമ്പ് അയച്ച കത്ത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനക്ക് വരുന്നത്. ഞായറാഴ്ചയാണ് റായ്ബറേലി ഹൈവേയില്‍ വെച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയും കുടുംബവവും സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

കത്ത് തന്റെ മുന്നിലെത്തിക്കാന്‍ വൈകിയതിനെക്കുറിച്ചു റിപ്പോര്‍ട്ടുനല്‍കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി സെക്രട്ടറി ജനറലിനോടു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ജൂലായ് 12-ന് അയച്ച കത്ത് തന്റെ മുന്നിലെത്തിയതു 30-നു മാത്രമാണെന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതികളില്‍നിന്നു ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ടെന്നു കാട്ടിയാണു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കത്ത്.''നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ കത്ത് എന്റെ മുന്നിലെത്തിയതു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ടു മാത്രമാണ്. കത്തുകിട്ടിയിട്ടും ഞാന്‍ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നു ചില പത്രങ്ങള്‍ എഴുതി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു കത്തു വൈകിയതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ടു തേടിയത്'' -ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു.

കുട്ടികള്‍ക്കെതിരായ ലൈംഗികപീഡന സംഭവങ്ങളില്‍ സുപ്രീംകോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിലെ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായ വി. ഗിരിയാണു വിഷയം ബുധനാഴ്ച ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇക്കാര്യം അടിയന്തരമായി കേള്‍ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്നാണു കത്തിന്റെ കാര്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പരാമര്‍ശിച്ചത്.

ജൂലായ് ഏഴ്, എട്ട് തീയതികളിലായി എം.എല്‍.എ.യുടെ ആളുകള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനയച്ച കത്തിലുണ്ട്.

ഭയന്നതുപോലെത്തന്നെ പെണ്‍കുട്ടിക്കു ഞായറാഴ്ച കാറപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവരുടെ കാറിലേക്കു ട്രക്കിടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളായ രണ്ടുസ്ത്രീകള്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. ഇവരിലൊരാള്‍ കേസിലെ സാക്ഷിയാണ്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പെണ്‍കുട്ടിയും അഭിഭാഷകനും ലഖ്‌നൗവിലെ ആശുപത്രിയില്‍ വെന്റിലേറ്ററിലാണ്.

ഇതിനിടെ അപകടത്തിന്റെ അന്വേഷണം സിബിഐ ആരംഭിച്ചു. 12 അംഗ സിബിഐ അന്വേഷണ സംഘം അപകടം നടന്ന സ്ഥലം പരിശോധിച്ചു. ദൃക്‌സാക്ഷികളില്‍ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തു. ഫോറന്‍സിക് സംഘവും ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

അപകടം വരുത്തിയ ട്രക്ക് അമിത വേഗതയിലും തെറ്റായ ദിശയിലുമായിരുന്നുമെന്ന് സിബിഐ സംഘം കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ട്രക്കില്‍ ഇടിച്ചു കയറുമ്പോള്‍ കാറും അമിത വേഗതയിലായിരുന്നുവെന്ന് സിബിഐ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ ഭാഗത്ത് കൂടി ട്രക്ക് അമിത വേഗതിയില്‍ വരുന്നത് കണ്ട് കാര്‍ ഡ്രൈവര്‍ പരിഭ്രാന്താനായാണ് വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ കാരണമെന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ യുപി മന്ത്രിയുടെ മരുമകനടക്കം ഒമ്പത് പേര്‍ക്കെതിരെ കൊലപാക കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രി രവീന്ദ്ര പ്രതാപ് സിങിന്റെ മരുമകന്‍ അരുണ്‍ സിങാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്.

Content Highlights: Unnao Teen's Letter To Chief Justice On "Threats" To Be Taken Up Today-CBI starts probing car crash