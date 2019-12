പണക്കൊഴുപ്പിന്റെയും കൈക്കരുത്തിന്റെയും പിന്‍ബലത്തോടെ ഉന്നാവ് ജില്ലയിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത രാജാവായി വിലസിയെ കുല്‍ദീപ് സിങ് സേംഗറിന് ഒടുവില്‍ ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗക്കേസാണ് സേംഗറിന് ജയിലിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്.

പരാതിക്കാരിയുടെ പിതാവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും പെണ്‍കുട്ടി സഞ്ചരിച്ച കാറില്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ ട്രക്കിടിച്ച് അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ രണ്ടു പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സേംഗറിന്റെ ക്രിമിനല്‍ ചെയ്തികള്‍ പുറംലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ദുരൂഹ വാഹനാപകടത്തില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ പെണ്‍കുട്ടി ദീര്‍ഘകാലം ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.

ഉന്നാവില്‍ സേംഗര്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് അതീതന്‍

ബിജെപിയിലെത്തും മുമ്പ് കോണ്‍ഗ്രസിലും ബിഎസ്പിയിലും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ള സേംഗര്‍ക്ക് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെയും പിന്തുണ പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. കൃഷിക്കാരനായ സേംഗറിന്‌ ഉന്നാവിലും കാണ്‍പൂരിലും ജ്വല്ലറി ഷോപ്പുണ്ട്. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസുവരെ പഠിച്ച അദ്ദേഹം 1997 - 98 കാലത്ത് മാഖി ഗ്രാമമുഖ്യനായാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

പിന്നീട് പണക്കൊഴുപ്പും കൈക്കരുത്തുംകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കസേര ഉറപ്പിച്ചു. പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവന്‍ ഭയപ്പെടുത്തി നിലയ്ക്കു നിര്‍ത്തുന്ന സേംഗറുടെ സഹോദരങ്ങളായ അതുല്‍, മനോജ്, അനില്‍ എന്നിവരാണ് ഗുണ്ടാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. നിരവധി ക്രിമിനല്‍ കേസുകളിലെ പ്രതികളാണ് സേംഗറുടെ മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളും.

ബലാത്സംഗക്കേസ് ഒതുക്കാന്‍ പതിനെട്ടടവും പയറ്റി സേംഗര്‍

സേംഗറും സഹോദരങ്ങളും ചേര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂണില്‍ ഉന്നാവ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നാണ് കേസ്. ഇവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് 17 വയസുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും തീകൊളുത്തി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

ഈ സംഭവത്തിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രില്‍ രണ്ടിന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ സേംഗറുടെ സഹോദരന്റെ അനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം മര്‍ദിച്ച് അവശനാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ആയുധ നിയമപ്രകാരം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഏപ്രില്‍ ഒമ്പതിന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ മരിച്ചു. സേംഗറിനുവേണ്ടി പോലീസുകാര്‍ തന്റെ പിതാവിനെ കൊന്നുവെന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടി പിന്നീട് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

പരാതിക്കാരിയെയും കേസില്‍ കുടുക്കി

അതിനിടെ, പരാതിക്കാരിയെ കേസില്‍ കുടുക്കി പീഡിപ്പിക്കാനും ശ്രമം നടന്നു. കൂട്ടബലാല്‍സംഗ കേസിലെ ഇരയ്ക്കെതിരെ കൃത്രിമരേഖ ചമച്ചതിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ബലാല്‍സംഗത്തിന് ഇരയായ സമയത്ത് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിരുന്നില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കാന്‍ പെണ്‍കുട്ടി സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകള്‍ കൃത്രിമമാണെന്ന പരാതിയെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇത്.

പെണ്‍കുട്ടിയെ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഹരിപാല്‍ സിങ്ങിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസിന്റെ നടപടി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും അമ്മയുടെ സഹോദരനുമെതിരെയും കേസെടുത്തിരുന്നു.

ബലാത്സംഗക്കേസില്‍നിന്ന് ഭര്‍ത്താവിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഭാര്യതന്നെ രംഗത്തിറങ്ങി

സേംഗര്‍ക്ക്‌ നീതി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഭാര്യതന്നെ അതിനിടെ രംഗത്തെത്തി. ഭര്‍ത്താവിന് നീതി കിട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കുല്‍ദീപിന്റെ ഭാര്യ സംഗീത ലഖ്നൗവില്‍ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതായി എന്‍ ഡി ടി വി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 'ഞങ്ങളുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ കടുത്ത മാനസിക ആഘാതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇതുവരെ ഒരു തെളിവും ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തയാള്‍ എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് തെറ്റുകാരനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ കുടുംബം കൂട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യും'- സംഗീത പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസിലൂടെ രംഗപ്രവേശം; പിന്നീട് ബിഎസ്പി വഴി ബിജെപിയില്‍

കോണ്‍ഗ്രസിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തിയത്. പിന്നീട് പാര്‍ട്ടികള്‍ മാറിമാറി രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച കുല്‍ദീപ്, ഉന്നാവില്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് അതീതനായി വളര്‍ന്നു. തൊണ്ണൂറുകളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലൂടെ രാഷ്ട്രീയപ്രവേശനം നടത്തിയ കുല്‍ദീപ്, 2002-ല്‍ ബി.എസ്.പി.യിലേക്കു ചേക്കേറി. ഉന്നാവ് സദര്‍മണ്ഡലത്തിലെ എം.എല്‍.എയായി നിയമസഭയിലെത്തി. ബി.എസ്.പി. ആദ്യമായി മണ്ഡലം നേടിയതു കുല്‍ദീപിലൂടെയായിരുന്നു. 2007-ല്‍ സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ബാംഗര്‍മൗവില്‍നിന്നു ജയിച്ചു. 2012-ല്‍ ഭഗവന്ത്‌നഗര്‍ സീറ്റിലും വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായ ജയം ജില്ലയില്‍ കുല്‍ദീപിനുള്ള സ്വാധീനം തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു. സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയുടെ തലപ്പത്ത് അഖിലേഷ് എത്തിയതോടെയാണ് ബി.ജെ.പിയില്‍ ചേര്‍ന്നത്.

2017-ല്‍ ബാംഗര്‍മൗവില്‍ ബി.ജെ.പി.യുടെ എം.എല്‍.എ.യുമായി. യു.പിയിലെ മുതിര്‍ന്ന ബി.ജെ.പി. നേതാക്കളുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് സേംഗറിനുള്ളതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. 2017 ല്‍ ഭഗവത് നഗര്‍ സീറ്റില്‍ ഹൃദയ് നാരായണ്‍ ദീക്ഷിതിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് സേംഗറായിരുന്നു. ദീക്ഷിത് പിന്നീട് നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ ആയപ്പോഴും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം തുടര്‍ന്നു.

പ്രദേശത്തെ ഠാക്കൂര്‍ വിഭാഗത്തില്‍നിന്നുള്ള നേതാവായാണ് സേംഗര്‍ സ്വയം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയത്. ഠാക്കൂര്‍ വോട്ടുകള്‍ സ്വരൂപിച്ചാണ് ഓരോ തവണയും വിജയിച്ചിരുന്നതും. ഠാക്കൂര്‍ വോട്ടര്‍മാരുടെ അത്രതന്നെ ബ്രാഹ്മിണ്‍ വിഭാഗക്കാര്‍ ഉന്നാവിലുണ്ട്. മുസ്‌ലിം വിഭാഗക്കാരാണ് പിന്നെയുള്ളത്. ഠാക്കൂര്‍ വിഭാഗത്തില്‍നിന്നുള്ള എസ്.പി നേതാവ് അരവിന്ദ് സിങ് ഗോപ്, സ്വതന്ത്ര എംഎല്‍എ രഘുരാജ് പ്രതാപ് സിങ് എന്നിവരുമായി വറരെ അടുത്ത ബന്ധം സേംഗര്‍ പുലര്‍ത്തിയിരുന്നു. രാജാ ഭയ്യ എന്നപേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന യു.പിയിലെ ഗുണ്ടാ നേതാവാണ് രഘുരാജ് പ്രതാപ് സിങ്.

രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചുവടുറപ്പിച്ച സേംഗര്‍ പിന്നീട് ശ്രമിച്ചത് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തിക്കാനായിരുന്നു. സമാജ്‌വാദി പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തുതന്നെ ഭാര്യ സംഗീതയെ സേംഗര്‍ ഉന്നാവ് ജില്ലാ പരിഷത്ത് ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചു. സഹോദരനായ മനോജും ബ്ലോക്ക് തല തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധിയാണ്.

ഗുണ്ടാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ നേതൃത്വം സേംഗറുടെ സഹോദരങ്ങള്‍ക്ക്

സേംഗറിന്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ക്രിമിനല്‍ കേസുകളില്‍ പ്രതികളാണ്. അതുല്‍ എന്ന സഹോദരനാണ് മൂന്നു പേരില്‍ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധന്‍. ഉന്നാവിലും കാണ്‍പൂരിലുമായി അഞ്ച് കേസുകളാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെയുള്ളത്. 2004 ല്‍ ഉന്നാവ് അഡീഷണല്‍ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് രാംലാല്‍ വര്‍മ്മയെ വെടിവച്ച കേസടക്കം അതുലിന് എതിരെയുണ്ട്. സെംഗാര്‍ കുടുംബം നടത്തുന്ന അനധികൃത ഖനനം തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു വിരട്ടല്‍. എന്നാല്‍ അതുലിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം അഡീഷണല്‍ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് ഒത്തുതീര്‍പ്പിന് തയ്യാറാവുകയും കേസ് പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. സെംഗാറിന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ വാര്‍ത്തകള്‍ നല്‍കിയ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനും അക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ പിതാവിന് നേരെയാണ് സേംഗറിന്റെ സഹോദരന്‍ അതുല്‍ നിറയൊഴിച്ചത്.

യു.പിയുടെ ബലാത്സംഗ തലസ്ഥാനമെന്ന അപമാനം പേറി ഉന്നാവ്

സേംഗര്‍ പ്രതിയായ കേസിന് പുറമെ ഉന്നാവില്‍നിന്ന് മറ്റൊരു ബലാത്സംഗക്കേസിന്റെ വാര്‍ത്തകൂടി പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് യു.പി രാജ്യത്തെ ബലാത്സംഗ തലസ്ഥാനമാണെന്ന ആക്ഷേപവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഉന്നാവില്‍ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെണ്‍കുട്ടിയെ പ്രതികള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ ചേര്‍ന്ന് തീകൊളുത്തിയ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഇത്. 90 ശതമാനം പൊളളലേറ്റ പെണ്‍കുട്ടി പിന്നീട് മരിച്ചു.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ആരോപണത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതാണ് ഉന്നാവില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍. ഇക്കൊല്ലം ജനുവരി മുതല്‍ നവംബര്‍വരെ ഉന്നാവില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 86 ബലാത്സംഗക്കേസുകള്‍. ഇക്കൊല്ലം നവംബര്‍വരെ സ്ത്രീകളോടുള്ള 185 ലൈംഗികപീഡനക്കേസുകളും ഉന്നാവില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

