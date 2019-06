ലഖ്നൗ: ഉന്നാവോ ജയിലില്‍ പ്രതികള്‍ പിസ്റ്റളും പിടിച്ച് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ വിവാദമാകുന്നു. വ്യത്യസ്ത കൊലക്കേസുകളില്‍ പ്രതികളായ ഗൗരവ് പ്രതാപ് സിങ്ങും അംരിശ് രാവത്തുമാണ് തോക്കുകളേന്തി നില്‍ക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ തോക്കുകള്‍ യഥാര്‍ഥമല്ലെന്നാണ് ജയിലധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം.

"ചിത്രകലാകാരനാണ് അങ്കൂര്‍. ഇയാള്‍ കളിമണ്ണിലുണ്ടാക്കിയ തോക്ക് കറുത്ത ചായം നല്‍കി ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു" എന്നാണ് ജയിലധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.

അതേസമയം മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ ജയിലിനുള്ളില്‍ ലഭ്യമായിരുന്നുവെന്നത് ജയിലധികൃതര്‍ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല.

രണ്ട് തടവുകാരും കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. അതിനാല്‍ വീഡിയോ ശൈത്യകാലത്ത് എടുത്തതാകണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം.

ജയിലധികൃതരും സംഭവത്തില്‍ പങ്കാളികളാണെന്ന് വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്. ഇവര്‍ക്കെതിരേ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്

മാര്‍ച്ചില്‍ ജയില്‍ വളപ്പില്‍ നടത്തിയ മിന്നല്‍ പരിശോധനയില്‍ ഒരു മൊബൈല്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നെന്നും ആ മൊബൈലിലാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും വ്യക്തമായതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. നാല് മാസത്തിനു ശേഷം ആ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്നും പോലീസ് ആരോപിക്കുന്നു.

content highlights: Unnao jail prisoners seen in video holding pistol, clay made says Police