ലഖ്‌നൗ: ഉന്നാവോ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതി കുല്‍ദീപ് സിങ് സേംഗര്‍ എം.എല്‍.എയെ നേരത്തെതന്നെ ബിജെപിയില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബിജെപി നേതൃത്വം.

സേംഗറെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്ന് ഉയര്‍ന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിശദീകരണം. ഇത്തരം ക്രിമിനലുകള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രിയങ്കാഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉന്നാവോ ബലാത്സഗക്കേസിലെ പരാതിക്കാരിയും അഭിഭാഷകനും അടക്കമുള്ളവര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാറില്‍ ട്രക്കിടിച്ച് പെണ്‍കുട്ടി അടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് സേംഗറെ പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നത്.

സേംഗറെ സസ്‌പെന്‍ഡു ചെയ്ത തീരുമാനത്തില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്ന് യു.പി ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷന്‍ സ്വതന്ത്ര ദേവ് സിങ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു. ഉന്നാവോ കേസിലെ പരാതിക്കാരിക്കൊപ്പം നില്‍ക്കും. വാഹനാപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നല്‍കുമെന്നും യു.പിയിലെ ബി.ജെ.പി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഉന്നാവോ കേസിലെ പരാതിക്കാരിയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാറില്‍ അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ ട്രക്ക് ഇടിച്ചാണ് പെണ്‍കുട്ടി അടക്കമുള്ളവര്‍ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്. റായ്ബറേലിയില്‍വച്ച് ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു അപകടം. സംഭവത്തില്‍ കുല്‍ദീപ് സിങ് സേംഗറടക്കം ഒന്‍പത് പേര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന് പിന്നില്‍ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബം പരാതിപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

Content Highlights: Unnao case: Kuldip Singh sengar suspended from party long ago, no change in his status - UP BJP