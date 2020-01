ഭുവനേശ്വര്‍ (ഒഡീഷ): ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു സര്‍വകലാശാല (ജെഎന്‍യു) യില്‍ ഞായറാഴ്ച രാത്രി നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ ആസൂത്രകര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വികസന മന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാല്‍. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. സ്വയംഭരണാവകാശമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ താഴ്‌വരകളാക്കി മാറ്റരുതെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ താന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. അത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് എതിരെയും കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Union Minister of Human Resource Development, Dr Ramesh Pokhriyal: Universities are meant for education and should never be made a political base. Action will be taken against those who will be found guilty. Will never let universities become "adda" for politics. #JNUViolence pic.twitter.com/Zrn4Xx1qOW