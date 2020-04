ന്യൂഡൽഹി: ജീവനും സമ്പദ്ഘടനയും പ്രധാനമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാര്‍ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ഓഫീസുകളില്‍ തിരിച്ചെത്തി. കൊവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ വീടുകളിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഒരുമാസത്തോടടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാറ്റം.

വാര്‍ത്താ വിനിമയ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കര്‍, രാസവളം രാസവസ്തു മന്ത്രി ഡിവി സദാനന്ദ ഗൗഡ, ഗിരിവര്‍ഗ്ഗ ക്ഷേമ മന്ത്രി അര്‍ജുന്‍ മുണ്ട, യുവജന ക്ഷേമ മന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു എന്നിവര്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ അവരവരുടെ ഓഫീസുകളിലെത്തി.

മന്ത്രിമാര്‍ ഓഫീസില്‍ എത്തിയതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഓഫീസ് ജീവനക്കാരോടും ജോലിക്കെത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 50% ജീവനക്കാരെ വെച്ച് ജോലി തുടങ്ങാനാണ് മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. ഔദ്യോഗിക വാഹനങ്ങളോ പൊതുഗതാഗത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ജീവനക്കാര്‍ ഓഫീസിലെത്താന്‍ സ്വയമേവ മാര്‍ഗ്ഗം കണ്ടെത്തണം.

"മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുറഞ്ഞ ജീവനക്കാരും മാത്രമാണ് ഇന്ന് മുതല്‍ ഓഫീസിലെത്തുക. എല്ലാ വിധ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങളും പാലിച്ചായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തനം", കിറണ്‍ റിജിജു പറഞ്ഞു

ശരീരോഷ്മാവ് തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് മന്ത്രിമാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കെട്ടിടത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നൂള്ളൂ. അവരുടെ വാഹനങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

