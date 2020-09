ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യസഭയില്‍നിന്ന് എട്ട് എം.പിമാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍. സസ്‌പെന്‍ഷനിലായ എം.പിമാര്‍ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രചരണം ആടിനെ പട്ടിയാക്കലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുപ്രചരണങ്ങള്‍ അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ട്, വസ്തുതകളെ വളച്ചൊടിച്ചു കൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ മുഖം വികൃതമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് എം.പിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഇടനിലക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ്. കാരണം ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കികൊണ്ട് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വില കിട്ടുന്നിടത്ത് വില്‍ക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നിയമത്തിലൂടെ വരാന്‍ പോകുന്നതെന്നും മുരളീധരന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ പരിഷ്‌കരണവുമായി സംബന്ധിച്ച ബില്‍ പാസാക്കാനുള്ള അംഗബലം ഭരണപക്ഷത്തിന് ആവശ്യത്തില്‍ ഏറെയുണ്ടായിരുന്നു. അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭ അലങ്കോലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പരിഷ്‌കരണങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

രാജ്യസഭ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍മാന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ സഭ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വേളയില്‍, ചെയര്‍മാന്റെ മേശപ്പുറത്തെ മൈക്ക് ഒടിച്ചു കളയുകയും ചെയര്‍മാന്റെ മേശപ്പുറത്ത് കയറി നില്‍ക്കുകയും അടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ഇന്ന് സഭ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത്.

സഭയില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷം പുറത്തുപോകാന്‍ കൂട്ടാക്കാതെ പാര്‍ലമെന്ററി ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ മുഴുവന്‍ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് സഭ നടപടികള്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പോള്‍ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ജനാധിപത്യ ബോധം അല്‍പമെങ്കിലും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, കര്‍ഷകരോട് യഥാര്‍ഥ സ്‌നേഹം അല്‍പമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ സഭാനടപടികള്‍ തുടര്‍ന്നുപോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കുപ്രചരണങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയും.

കേരളത്തില്‍ മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഈ ബില്ലിനെതിരായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കേരളത്തില്‍ നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു നിയമം, ആ നിയമം റദ്ദാക്കി എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സമരം നടക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുപ്രചരണങ്ങള്‍, ഇടനിലക്കാര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങള്‍, ഈ സമരങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുമെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

