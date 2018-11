ഹൈദരാബാദ്: ഭീകരവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടികള്‍ പാകിസ്താന്‍ അവസാനിപ്പിക്കുംവരെ അവരുമായി യാതൊരുവിധ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കുമില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ്. പാകിസ്താനില്‍ നടക്കുന്ന സാര്‍ക്ക് ഉച്ചകോടിയില്‍ ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും ചര്‍ച്ചകളും ഭീകരവാദവും ഒരുമിച്ചുനടക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹൈദരാബാദില്‍ പറഞ്ഞു.

കര്‍താര്‍പൂര്‍ ഇടനാഴിയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികള്‍ ഇന്ത്യ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നാല്‍ യാത്രാ ഇടനാഴിയും ഭീകരവാദവും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. കര്‍താപുര്‍ ഇടനാഴി കഴിഞ്ഞ ഇരുപതുവര്‍ഷമായി ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിനോട് ഇപ്പോഴാണ് പാകിസ്താന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. പക്ഷേ, ഇത് ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകളുടെ തുടക്കമാണെന്ന് അര്‍ഥമില്ല.

പാകിസ്താന്‍ എപ്പോള്‍ ഭീകരവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുവോ അന്നുതന്നെ ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകളും ആരംഭിക്കാം'-സുഷമ സ്വരാജ് വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്‌ലാമാബാദില്‍ നടക്കുന്ന സാര്‍ക്ക് ഉച്ചകോടിയില്‍ ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും, തെലങ്കാനയില്‍ മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികള്‍ ഉണ്ടായതിനാലാണ് കര്‍താപുര്‍ ഇടനാഴിയുടെ തറക്കല്ലിടല്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതെന്നും സുഷമ സ്വരാജ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: union minister sushma swaraj says that talks and terror cant go together