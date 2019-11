ന്യൂഡല്‍ഹി: വായുമലിനീകരണം മൂലം ഡല്‍ഹി നിവാസികള്‍ ദുരിതത്തിലായിരിക്കെ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് പുലിവാലു പിടിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്‍. കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതിമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കറും ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷ്‌വര്‍ധനുമാണ് ട്വീറ്റുകള്‍ കാരണം വിവാദത്തിലായത്.

നിങ്ങളുടെ ദിവസം സംഗീതം കേട്ടു തുടങ്ങൂ എന്നായിരുന്നു രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിന്റെ ട്വീറ്റ്. വീണാവിദഗ്ധന്‍ ഇമാനി ശങ്കര ശാസ്ത്രിയുടെ സ്വാഗതം എന്ന കൃതിയുടെ ലിങ്കും രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

Start your day with music. Below is the link to a scintillating thematic composition "Swagatam" by Veena exponent Emani Sankara Sastry.https://t.co/9e4mtx6I64



For more such compositions click onhttps://t.co/yMIlz7rrA9 #IndianMusic https://t.co/9e4mtx6I64 — Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) November 3, 2019

ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹര്‍ഷവര്‍ധന്റെ ട്വീറ്റ് കാരറ്റ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന നിശാന്ധതയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ വിറ്റാമിന്‍ എയും പൊട്ടാസ്യവും ആന്റി ഓക്‌സിഡന്റുകളും കാരറ്റ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. മലിനീകരണം മൂലം ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെ തടയാനും കാരറ്റ് സഹായിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഹര്‍ഷവര്‍ധന്റെ ട്വീറ്റ്.

#EatRightIndia_34



Eating carrots helps the body get Vitamin A, potassium, & antioxidants which protect against night blindness common in India. Carrots also help against other pollution-related harm to health.#EatRightIndia @PMOIndia @MoHFW_INDIA @fssaiindia pic.twitter.com/VPjVfiMpR8 — Dr Harsh Vardhan (@drharshvardhan) November 3, 2019

സാമൂഹികമാധ്യമ ഉപയോക്താക്കളായ നിരവധിപേരാണ് രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിന്റെയും ഹര്‍ഷവര്‍ധന്റെയും ട്വീറ്റുകള്‍ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദിന്റെ ട്വീറ്റിനോടുള്ള ചിലരുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ

Seriously? Are you a minister???? — vikram (@vikrami31) November 3, 2019

What a solution given by the minister of environment, in a health emergency time. Wonderful. — Prasenjit Chakraborty (@PrasenjiTweets) November 3, 2019

Sir, which ministry are you heading? — Shrinivas Karkala (@s_karkala) November 3, 2019

ഹര്‍ഷ്‌വര്‍ധന്റെ ട്വീറ്റിനോടുള്ള പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ

Height of insensitivity

Delhi is gasping for breath & Mantriji is pushing hard use of carrots — Pradeep Gupta (@68pradeepgupta) November 3, 2019

Eating carrots helps against "pollution-related harm", that's your genius advice?

Why don't you munch your way out of office and make room for someone who can actually do something meaningful#EatRightIndia — Pushp Bajaj (@BajajPushp) November 3, 2019

Resign please !! — Alpha Victory India 🇮🇳 (@Avinash75442351) November 3, 2019

