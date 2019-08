കൊല്‍ക്കത്ത: രാമസേതു നിര്‍മിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരായ എന്‍ജിനീയര്‍മാരാണെന്ന വാദവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രമേശ് പൊഖ്രിയാല്‍. ഖരഗ്പൂര്‍ ഐ.ഐ.ടി.യില്‍ നടന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങിലാണ് ഈ അവകാശവാദവുമായി കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയത്.

മന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഒന്നടങ്കം നിശബ്ദരായെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയൂ എന്നു ആവര്‍ത്തിച്ചപ്പോള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കൈയടിക്കുകയും ചെയ്തു.

'പുരാതനകാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മികച്ച എന്‍ജിനീയര്‍മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഉദാഹരണത്തിന്, രാമസേതു നിര്‍മിച്ചത് ആരാണ്? യു.എസിലെയും ബ്രിട്ടനിലെയും ജര്‍മനിയിലെയും എന്‍ജിനീയര്‍മാരാണോ ? അല്ല, നമ്മുടെ എന്‍ജിനീയര്‍മാരാണ്'

ഇതുകേട്ടതോടെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നിശബ്ദരായി. സദസില്‍നിന്ന് പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിക്കാതായതോടെ മന്ത്രി തന്റെ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ തുടര്‍ന്നു.

'ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ദയവായി എന്തെങ്കിലും പറയൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങള്‍ നിശബ്ദരായി ഇരിക്കുന്നത്.' ഇതോടെ നിശബ്ദരായിരുന്ന സദസ്സില്‍നിന്ന് കൈയടി ഉയര്‍ന്നു.

തൊട്ടുപിന്നാലെ സംസ്‌കൃത ഭാഷയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഭാഷയെന്നും സ്വയം വിഷം കഴിച്ച് ലോകത്തെയാകെ രക്ഷിച്ചയാളാണ് പരമശിവനെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്‌കൃതം ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്. ഭാവിയില്‍ സംസാരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ നിര്‍മിച്ചെടുക്കുമ്പോള്‍ ആ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതും ശാസ്ത്രീയമായതുമായ ഭാഷ സംസ്‌കൃതമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

