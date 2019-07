ന്യൂഡല്‍ഹി: ഒരു പൂവിനും ദേശീയ പുഷ്പമെന്ന പദവി നല്‍കി വിജ്ഞാപനമിറക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. കേന്ദ്രമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായിയാണ് ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി രാജ്യസഭയില്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കേന്ദ്ര വനം - പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം കടുവയെ ദേശീയ മൃഗമായും മയിലിനെ ദേശീയ പക്ഷിയായും പ്രഖ്യാപിച്ച് 2011-ല്‍ വിജ്ഞാപനമിറക്കിയിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ദേശീയ പുഷ്പം ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രാലയം ഇതുവരെ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

