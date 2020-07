ന്യൂഡല്‍ഹി: കോറോണയെ തടയാന്‍ ശേഷിയുള്ളതെന്ന അവകാശവാദവുമായി പപ്പടം. കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടരുത്, കേന്ദ്രമന്ത്രി അര്‍ജുന്‍ രാം മേഘ്‌വാള്‍ ഇത്തരമൊരു പപ്പടം വിപണിയിലിറക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'ഭാഭിജി' പപ്പടം എന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വിപണിയിലിറക്കിയ പപ്പടത്തിന് പേര്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ വൈറലായിക്കുന്നത്.

ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് പ്രചാരണത്തിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇത്തരമൊരു പപ്പടം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഈ പപ്പടത്തില്‍ കൊറോണ വൈറസിനെ എതിരിടാനുള്ള ആന്റിബോഡികള്‍ ഉണ്ടെന്നുമാണ് മന്ത്രി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചതിന് പപ്പട നിര്‍മാതാക്കളെ മന്ത്രി അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തവന്നതിന് വന്നതിന് പിന്നാലെ അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു തുടങ്ങി.

Is it possible either @DelhiPolice or @PoliceRajasthan take suo moto action against @arjunrammeghwal

ji for spreading fake and unscientific information during pandemic. pic.twitter.com/wjAeAVEcP6