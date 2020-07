ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് ക്വാറന്റീനില്‍. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷന്‍ രവീന്ദര്‍ റെയ്‌നയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലു മുതല്‍ സ്വയം നീരീക്ഷണത്തില്‍ പോകുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കശ്മീര്‍ ബി.ജെ.പി. അധ്യക്ഷനൊപ്പം ജൂലായ് 12 ന് ശ്രീനഗറില്‍നിന്ന് ബന്ദിപ്പോരവരെ യാത്രചെയ്തിരുന്നുവെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

MoS PMO Jitendra Singh goes into self-quarantine after J&K BJP President Ravindra Raina tested positive for #COVID19 with whom he had come in contact. pic.twitter.com/mz5js3ucXM