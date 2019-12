ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് ഉള്ളിയുടെ വിലക്കയറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടയില്‍ പുതിയ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി ചൗബേ. താനൊരു ശുദ്ധ സസ്യാഹാരിയാണെന്നും അതിനാല്‍ ജീവിതത്തിലിന്നേവരെ ഉള്ളി കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പിന്നെ തനിക്കെങ്ങനെയാണ് ഉള്ളി ക്ഷാമത്തെ കുറിച്ചും വിലക്കയറ്റത്തെ കുറിച്ചും അറിയുകയെന്നുമാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണമുള്ളത്. ഉള്ളിവില വര്‍ധനവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണത്തില്‍ താന്‍ ഉള്ളി കഴിക്കാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനെ ചൗബേ പിന്തുണക്കുന്നുമുണ്ട്. നേരത്തെ നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ ഈ​ പ്രസ്താവന പാര്‍ലമെന്റിന്റെ അകത്തും പുറത്തും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായിരുന്നു.

നിര്‍മല സാതാരാമന്റെ വിവാദ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു ചൗബേ ഉള്ളി വിഷയത്തില്‍ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ''എപ്പോഴാണ് അവര്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അവര്‍ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. ഉള്ളിയെക്കുറിച്ച് നിര്‍മലജിയോട് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല ഉത്തരമാണവര്‍ നല്‍കിയത്''- ചൗബേ പറഞ്ഞു.

#WATCH "I am a vegetarian. I have never tasted an onion. So, how will a person like me know about the situation (market prices) of onions," says Union Minister Ashwini Choubey pic.twitter.com/cubekfUrYW