ശ്രീനഗര്‍: സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരാക്രമണം അരങ്ങേറിയ പുല്‍വാമ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് കശ്മീരിലെത്തി. വിമാന മാര്‍ഗം കശ്മീരില്‍ എത്തിയ രാജ്‌നാഥ് സിങിനെ സംസ്ഥാനത്തെ ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും സൈനിക മേധാവികളും ചേര്‍ന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

ബദ്ഗാം സൈനിക ക്യാമ്പില്‍ എത്തിയ അദ്ദേഹം വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികര്‍ക്ക് അന്ത്യോപചാരം അര്‍പ്പിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ സൈനികര്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് തോളിലേറ്റി അദ്ദേഹം സൈനിക ക്യാമ്പിലെ നടപടികളില്‍ പങ്കാളിയായി. കശ്മീര്‍ ഡി.ജി.പി ദില്ബാഗ് സിങും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

